Innecesaria e ilegal la Ley Seca en Córdoba: propietarios de bares y cantinas

Innecesaria e ilegal la Ley Seca por la Consulta de Revocación de Mandato afirmaron propietarios de bares y cantinas quienes acudieron ante autoridad municipales a solicitar que se elimine pues los afecta severamente.Luis Paz, representante de los quejosos dijo que algunos municipios no la aplicarán pues saben que inicia el periodo vacacional de Semana Santa."La ley es clara habla de elecciones y no de revocaciones, el Gobierno del Estado no ha emitido un decreto como lo hizo anteriormente, por eso es que lo están dejando que los municipios decidan, al final de cuentas lo que defienden todos es la labor comercial".Mencionó que son mil 100 licencias de bares las que se verían afectados y con la Semana Santa donde la gente prefiere ir a las playas la situación será peor, así que piden que los dejen trabajar pues el pasado fin de semana también hubo ley seca por las elecciones de agentes y subagentes municipales.Cabe señalar que Córdoba y Fortín son los municipios en los que el Cabildo aprobó la prohibición de venta de bebidas alcohólicas por recomendación del INE.