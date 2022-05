INPI región Zongolica invita a proponer proyectos comunitarios

Una buena recepción de proyectos comunitarios es la que ha tenido la delegación del Instituto Nacional de Pueblos indígenas (INPI) en Zongolica, señaló el encargado, Elpidio Pérez Anastasio.Recordó que si bien ya no se apoyan proyectos productivos grupales, sí se atienden solicitudes comunitarias y éstas se estarán recibiendo hasta el último día del tercer trimestre del año.Señaló que de los 16 municipios que se atienden en la región serrana, se ha visto interés de pobladores en todos ellos para buscar respaldo.Mencionó que las principales peticiones son para la reforestación, a fin de favorecer la recarga de mantos acuíferos y viveros de aguacate, ya que es una actividad en la que puede participar toda la población.Comentó que no hay un límite en cuanto al número de solicitudes que se puedan admitir y, una vez que se recibe, la documentación se envía a Xalapa.No obstante, destacó que, a fin de apoyar a las comunidades, si no se puede acudir a Zongolica se pueden llevar las peticiones a las unidades operativas que se tienen en Los Reyes, Mixtla de Altamirano, San Juan Texhuacan y Tezonapa, donde hay personal que se encarga de hacer llegar los documentos.Pérez Anastasio reconoció que en ocasiones se llegan a dar inconformidades entre la gente y se terminan separando, situación que termina con el proyecto, pero también se tienen casos exitosos que vienen funcionando desde el 2010 y se mantienen.