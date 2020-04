Inquieta ver actuar de México ante pandemia, dice veracruzano en Francia

Originario de Poza Rica, al norte de Veracruz, Miguel Velasco Obele administra una empresa de renta de automóviles en el aeropuerto de Burdeos, una ciudad portuaria, ubicada al suroeste de Francia.



Desde esta metrópoli europea, la sexta más importante del país galo, luego de París, Marsella, Lyon, Lille y Toulouse, Miguel Velasco se encuentra guardando la cuarentena, al lado de su esposa y ha sido testigo de cómo el coronavirus COVID-19 se expandió, desde Wuhan, China, hacia todo el mundo.



El veracruzano, licenciado en Relaciones Públicas y Comunicación, que llegó a Burdeos en abril de 2016, dice que nunca como ahora, valorarán tanto la libertad que tenían, gracias al confinamiento necesario que les fue impuesto, para salvar sus vidas.



Este lunes 13 de abril del 2020, el presidente Emmanuel Macron anunció que esta medida de resguardo domiciliario se alargará en todo el país francés hasta el 11 de mayo. Las cifras de fallecidos casi llegan a los 15 mil, con más de 98 mil contagios.



Miguel Velasco Obele cuenta que la pandemia lo encontró trabajando, cosa que sigue haciendo hasta la fecha, con todos los cuidados requeridos.



—¿Cuándo escucharon lo que pasaba en Wuhan, China, lo vieron como algo lejano?



“Sí, demasiado lejano y con la incertidumbre de la propagación”.



—¿Cómo fue creciendo el temor de la cercanía de esta enfermedad?



“A medida que llegó a Italia y España, fue creciendo el temor a no estar listos como sociedad a esta enfermedad”.



—Los números de Francia son alarmantes, ¿crees que la población se esperaba este impacto?



“Sinceramente no pero a medida de que se fue incrementando, se empezaron a tomar ciertas medidas de seguridad”.



—¿Cómo consideras que actuaron las autoridades francesas ante la llegada de la pandemia?



“Con mucho retardo, ya que fueron de los últimos países en cerrar fronteras y declarar una contingencia”.



—¿Cómo ven desde allá al resto del mundo, particularmente a México?



“Inquietante la situación. He visto que las fronteras con Estados Unidos de América aún siguen abiertas”.



—¿Crees que debió servirnos las experiencias de otros países?



“Totalmente de acuerdo, la pregunta es si la sociedad está lista para algo así”.



—¿Cómo te has sentido en lo personal? ¿Soledad, angustia, tristeza? ¿Extrañas a tu familia mexicana? ¿Mantienes comunicación con ellos?



“Mucha comunicación y un poco de angustia por aquellos que se encuentra en contingencia solos”.



—¿Has reflexionado en el mundo que nos espera después de esta pandemia?



“Cada día pero no llego a obtener una idea del antes y el después”.



—¿Qué harás una vez que concluya la pandemia?



“Valorar la libertad que antes teníamos y durante este tiempo no”.



Desde la ciudad de Burdeos, Francia, famosa por sus prestigiosos vinos, por la Catedral de San Andrés, su Gran Teatro, considerado el más importante de Francia y el Puerto de la Luna, declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, el veracruzano Miguel Velasco Obele pide “respetar las medidas de seguridad establecidas y dar el ejemplo a la sociedad”, mientras vamos saliendo de esta pandemia del COVID-19.