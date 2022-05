INSABI exhibió, más de una vez, fallas de Veracruz para distribuir medicamentos

Aunque la Secretaría de Salud de Veracruz minimiza los problemas con el resguardo de medicamentos en almacenes y con su distribución para hospitales de la entidad, autoridades federales constataron y exhibieron esta situación en más de una ocasión.Apenas este sábado, la dependencia estatal destacó el “abasto completo de claves vigentes”, presumiendo la distribución de manera permanente mediante un “plan estratégico”.“Por lo que es totalmente falso, que medicamentos oncológicos estén caducando en los almacenes, así como es falso que no se estén distribuyendo otros tratamientos.“Lamentamos que notas mal intencionadas hayan difundido información distorsionada de una correcta coordinación que esta dependencia tiene con el INSABI (Instituto de Salud para el Bienestar), con quienes llevamos a cabo supervisiones de manera periódica para garantizar la distribución de medicamentos”, difundió la Secretaría de Salud.Sin embargo, ha sido el propio INSABI que, tras reuniones con madres de niños con cáncer, ha exhibido la ineficacia de la dependencia de Veracruz para el resguardo y distribución de medicamentos.Dichos encuentros ocurrieron el pasado 4 18 de mayo , en los que participaron además personal de la Secretaría de Salud federal, la Secretaría de Gobernación y directivos de hospitales.Sólo en la última reunión del 18 de mayo, se reiteró que el problema no es la falta de fármacos, sino su distribución:“Se constató que hay medicamentos; sin embargo, se tienen que mejorar los procesos internos al interior del Estado, para reducir tiempos y optimizar la entrega a las y los pacientes que los requieren”.Todo esto, cabe señalar, ocurrió durante la gestión de Roberto Ramos Alor como secretario de Salud de Veracruz, quien recientemente renunció al cargo, en medio de la polémica por los problemas en almacenes.Fue en estos encuentros donde la subdirectora de Planeación de Suministro de Medicamentos y Material de Curación del INSABI, Sandra Paola Arellano Cruz, reveló que en el almacén central de abasto de Xalapa se encontraron 884 mil 822 piezas de medicamentos “con caducidad menor a nueve meses”.“La administración del almacén estatal ya trabaja en las gestiones necesarias para ver qué medicamentos están próximos a caducar e implementar ajustes para aprovecharlos”, detalló el Instituto tras una supervisión hecha al almacén el pasado 4 de mayo.Arellano Cruz, quien también visitó las instalaciones del Hospital de Alta Especialidad en la ciudad de Veracruz, confirmó que los almacenes estaban rebasados.“Es decir, cuentan con gran cantidad de medicamentos y de material de curación”, constatando “el gran volumen de medicamentos oncológicos y de alto costo” en el almacén central de Xalapa.Explicó que sólo la farmacia del Hospital de Alta Especialidad tiene triple función como almacén, farmacia del hospital y farmacia ambulatoria.“No obstante, presenta problemas de espacio. Las autoridades del hospital ya trabajan para tener más espacio y control en esta área”.La funcionaria del INSABI alertó también por retrasos para la distribución de fármacos aunque existen medios para que esto no ocurra.“A pesar de que el Estado cuenta con una numerosa flotilla de unidades de transporte para trasladar el medicamento a las unidades médicas, los procesos para registrar las salidas de los fármacos en el almacén no son óptimos y toman más tiempo de lo habitual”.En esto coincidió la directora de Control y Emisión de Pedidos de Medicamentos y Material de Curación del Instituto, Teresa Lozada Vázquez, quien advirtió que los procesos en las unidades médicas del Estado deben agilizarse más.“Sobre el tema de los espacios señaló que los medicamentos deben resguardarse como lo indica la norma, de otro modo se pone en riesgo su efectividad al aplicarse a las y los pacientes”.Por todo esto, la titular de la Unidad Coordinadora de Vinculación y Participación Social de la Secretaría de Salud federal, Mónica Mieres Hermosillo, calificó como un logro que las autoridades de Veracruz identifiquen “áreas de oportunidad y de mejora” para avanzar en la distribución de medicamentos “lo más pronto posible”.Mientras que el coordinador de Operación y Distribución del INSABI, Enrique Pérez Olguín, explicó que ya se trabaja con la entidad para optimizar inventarios y se mejores resultados tras las supervisión de los almacenes.En estas reuniones se exhibió que, al menos hasta el 4 de mayo, el almacén del Hospital de Alta Especialidad de Veracruz tenía un abasto de 67 por ciento de las claves de medicamentos.Según se explicó, el 33 por ciento que faltaba era “por las claves que no incluyó el Estado en la demanda de la compra consolidada”.Personal del INSABI explicó que se llegó a un acuerdo para que Veracruz reciba las claves que no se incluyeron para dicha compra consolidada.“El Estado ya envió la lista de claves, se revisará si ya se emitieron las órdenes de suministro por parte de INSABI o están en tránsito”.Las autoridades federales reportaron más problemas, como que la farmacia-almacén del Hospital de Alta Especialidad, además de estar “saturada”, no cuenta con controles de calidad como termómetros o termohigrómetros.El propio director del nosocomio, Avelino Guardado Sánchez, reconoció que hacen falta espacios para el almacenamiento y conservación de los medicamentos pero ya trabajan en ello.Arellano Cruz, subdirectora de Planeación de Suministro de Medicamentos y Material de Curación, dijo que en el mismo hospital se corroboró que aproximadamente 139 claves que faltaban en el hospital se encontraban en el almacén central de Xalapa.Asimismo, “se hizo un rastreo de claves de medicamentos oncológicos, especialmente de etopósido y cisplatino, de las cuales no hay coincidencia en el inventario electrónico con las piezas en físico”.Por último, ante las autoridades madres de familia acusaron que algunos menores con cáncer no han recibido tratamientos completos y acusaron la falta de claves como amikacina, azitromicina, claritromicina, bleomicina, metoclopramida y paracetamol inyectable.Ante los reclamos, Arellano Cruz expresó que las áreas de oportunidad encontradas luego de la visita, “consisten en aumentar la comunicación entre el área médica y el área administrativa y mejorar el manejo y uso de medicamentos en el área pediátrica oncológica”.