Inseguridad amenaza a ciclistas de región Altas Montañas

Pistola en mano, hombres asaltaron a un grupo de ciclistas a quienes despojaron de dinero, teléfonos celulares y cuatro bicicletas cuando circulaban sobre la carretera que va de la USBI de la Universidad Veracruzana a la comunidad Dos Ríos, en los límites de Ixtaczoquitlán y Santa Ana Atzacan.Los deportistas fueron encañonados, amenazados y despojados de todas sus pertenencias, teniendo que pedir la ayuda de lugareños para solicitar el auxilio de otros compañeros y regresar a su destino.La Unión de Ciclistas de la región del Valle de Orizaba lamentó que no existan condiciones de seguridad para "rodar" por municipios de las Altas Montañas, donde continuamente han sido víctimas de la delincuencia.De tres años a la fecha, Santa Ana, Ixtaczoquitlán, Rafael Delgado y Acultzingo, son los municipios donde más asaltos en agravio de ciclistas se han registrado, sin que la autoridad correspondiente logre frenarlos."Nos siguen pasando este tipo de atropellos. Ahora fue afectado el grupo de MTB Fraternidad. No permitan que seamos víctimas de más robos. Urge atención en lugares con Alerta Roja. Ciclistas, no salgan solos; salimos a rodar con el fin de hacer algo sano y hacer lo que más nos gusta, no hacemos daño a nadie pero hoy en día la inseguridad está peor", lamentaron.Alex "M" del Grupo MTB Fraternidad, líder de la agrupación de ciclistas que fueron asaltados, lamentó que ahora tengan que juntar recursos económicos para adquirir una bicicleta y teléfono para estar comunicados."Gracias a todos los amigos que se han estado comunicando por mensaje o privado para ofrecer ánimos emotivos y así mismo la intención de aportación económica para comprar una bicicleta y no dejar de rodar.Les comparto las fotos de las bicicletas por si se las ofrecen o se las llegan a vender, denuncien a la Policía o envíen mensajes en los grupos de amigos ciclistas de Orizaba, Atzacan, Ixtaczoquitlán, Fortín y Córdoba", concluyó.Es de mencionar que en comunidades de Ixtaczoquitlán y Santa Ana Atzacan se registra el mayor número de asaltos a ciclistas, pero también a estudiantes de la USBI y usuarios del transporte público que siguen siendo víctimas de asaltos.