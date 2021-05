Inseguridad desalentó aspiraciones políticas de mujeres: Cinthya Lobato

La dirigente estatal del Partido Unidad Ciudadana y candidata a la Alcaldía de Xalapa, Cinthya Lobato Calderón, criticó al Organismo Público Local Electoral (OPLE) de Veracruz, por no atender en su momento la petición que hiciera para garantizar la seguridad de los contendientes en el actual proceso comicial.



Asimismo, cuestionó a los demás institutos políticos, tanto de oposición con oficialistas, por negarse a suscribir un acuerdo en el que se pudieran establecer las acciones para que los aspirantes a las Diputaciones al Congreso del Estado y a los diferentes cargos edilicios pudieran buscar el voto sin temor a ser agredidos o asesinados.



“No sé qué es lo que quiere el OPLE para darse cuenta de la inseguridad en la que estamos, que somos el segundo lugar, antes éramos el primero y creo que por eso se conformaron, de decir ya no está tan mal hacer política aquí”, lamentó.



Lobato Calderón expuso también que la realidad es que además de la pandemia, que frenó a muchas mujeres “que ya estaban encaminadas y decididas” de participar, por la edad, por no exponerse al Coronavirus o por los deberes de familia; la inseguridad también desalentó sus aspiraciones políticas.



“Si todavía estaban decidiendo o estaban en ese ‘¿qué hago?’, la inseguridad las hizo decir: gracias, no participo. Todos los partidos tuvieron muchos problemas para poder encontrar a mujeres que estuvieran dispuestas a participar y la verdad es lamentable”, precisó.



La líder de UC reiteró que la inseguridad “bloqueó”, y parejo, a las mujeres, por lo que desde su posición, sostuvo, no tenía cómo motivarlas a participar, si no había manera de proteger su integridad física.



“¿De qué manera alzas la voz después de ver que en el OPLE estuviste pidiendo que se garantizara la seguridad de tus precandidatos en ese momento, de tus militantes, de tus simpatizantes y los ciudadanos?, ¿de qué manera si el mismo OPLE dijo ‘no pasa nada’ y los mismos partidos, por que fueron todos, que dijeron unos: ‘para qué si ya el gobierno presentó un plan, un pacto y con eso basta’. Otros dijeron: ‘para qué, mejor vamos a esperar a que la legalidad se cumpla’?”, reafirmó en su cuestionamiento.



A decir de Cinthya Lobato, las fuerzas partidistas opositoras actuaron de manera irresponsable y buscando que les secuestraran o mataran a otro de sus aspirantes para tener reflectores “y volver a decir: aquellos son los malos que no están haciendo bien su trabajo”.



En este sentido, definió que esta situación es triste porque como candidato o candidata quedan vulnerables ante la violencia que vive la Entidad y la irresponsabilidad de los partidos que les interesa que “haya nota de algo, que puedan salir para que sean puntos para ellos”.



La abanderada de Unidad Ciudadana, recordó que el día que intervino en la sesión del Consejo General del OPLE para exponer la necesidad de ese mecanismo de protección les expuso que “todas las muertes quedarán en sus conciencias”, enumerando varios de los contendientes y exaspirantes que han sido asesinados en diferentes municipios de Veracruz.



La candidata a alcaldesa de Xalapa dijo que familiares de candidatos que están presos se le han acercado para solicitarle ayuda, ya que sus partidos no les han brindado ningún apoyo, aunado a que por temor no quieren denunciar.



Para evitar este tipo de situaciones Lobato Calderón consideró que se deben establecer parámetros, algo similar al que hay con las alertas de violencia de género, para que al superarse una cierta puntuación se pueda activar la fase uno del mecanismo y con ello garantizar la seguridad para los candidatos.



“Es muy clara la situación que se vive en Veracruz como para que no tenga que venir ni un OPLE, ni los partidos a decir: si hacemos o no el llamado. Creo que se podría poner de manera legal, algunas normas, algunas cifras con las alertas de género”, planteó sobre la inseguridad que sufren los candidatos y lo que ha provocado que las mujeres no quieran participar en política.