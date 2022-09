Inseguridad en Tecnológicos del país no es general: Director

Aunque dijo que no es un tema de todas las zonas, el director General del Tecnológico Nacional de México (TecNM), Ramón Jiménez López, reconoció que sí ha habido hechos de inseguridad en diferentes tecnológicos del país."No puedo decir en específico cuáles serían, porque las condiciones son distintas en cada lugar. Realmente ha habido en algún tecnológico alguna amenaza, estamos atentos, no se da, pero no podemos decir que es una cuestión general ni mucho menos".En este sentido, aceptó que han implementado algunas acciones y medidas para resguardar de hechos de inseguridad a los estudiantes, pues añadió que es una política general del Gobierno."Cada tecnológico tiene peculiaridades propias, en algunos se han utilizados los torniquetes para entrada y salida, alguna identificación especial para cada uno de los alumnos, personal docente, no docente, pero es variable, depende de la ubicación de cada uno los tecnológicos".En referencia a la deserción escolar que dejó la pandemia comentó que esta fue del 3.5 por ciento de la matrícula global que es de 600 mil alumnos, sin embargo en este nuevo ciclo ya se observa una recuperación."Recordemos que nuestra matrícula es la más grande de América Latina. No se ha recuperado del todo porque hay jóvenes que debido a que falleció algún familiar durante la pandemia, entraron a trabajar y ya no pudieron regresar".Refirió que por ello se emitió una circular a todos los directores de los tecnológicos, para que algunas maestrías y licenciaturas se hicieran por la vía mixta, es decir a distancia y presencial o sólo a distancia para dar mayor posibilidad a las personas que no pueden asistir a las aulas porque ahora están laborando.Con respecto al tema de la salida de Enrique Fernández Fasnacht como director del TecNM, y si se podría realizar una auditoría a la administración de éste, indicó que está concentrado en lo que viene y si hubiera auditoría es porque se dan regularmente, pero no porque la promueva él como nuevo director."Los órganos correspondientes, ya sea la Auditoría Superior de la Federación o los Órganos de Control Interno, son los que están viendo esta situación. Las observaciones de las auditorías que se pueda realizar no las conocemos en este momento".Finalmente anunció que en recientes fechas les llegó un anuncio de la Comisión Federal de Electricidad, en el cual hace referencia que se dotará de Internet gratuito a 144 de los 254 tecnológicos que se tienen en todo el país, aunque el de Orizaba no está incluido en esta acción.