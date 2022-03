Inseguridad parece no ser reconocida por las autoridades: Frente por la Familia

Debido a que los índices de delitos, sobre todo contra las mujeres siguen imparables, el tema de la violencia se ha convertido en el talón de Aquiles del Gobierno del Estado, señaló Gabriel Miranda Hernández, coordinador del Frente Nacional por la Familia.Indicó que la inseguridad y la violencia generalizada que afectan a los ciudadanos parecen no ser vistas, o al menos no son reconocidas por las autoridades.Mencionó que si bien el Estado tiene la fuerza para combatir esa problemática, se ven políticas que no han ayudado en el combate de ese flagelo.Destacó que su dicho de "abrazos, no balazos", ha fracasado totalmente, y a eso se debe que se haya incrementado el índice delictivo, pues los delincuentes se dan cuenta que a pesar de que el Estado tiene la fuerza para detenerlos, no lo quiere hacer."Yo no quiero decir que haya un contubernio, porque el que lo dice lo tiene que probar, pero da a entender eso", apuntó.Tan sólo en el 2020, diariamente hubo al menos 40.133 personas que fueron víctimas directas de un delito, de acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI).