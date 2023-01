Inseguridad sigue siendo la principal problemática en región de Zongolica: MILPAZ

La inseguridad sigue siendo la principal problemática para la población, tanto en la ciudad como en la región serrana, consideró el representante del Movimiento Indígena Liberal Popular Autónomo de Zongolica (MILPAZ) Román Vázquez.Indicó que los asesinatos que se registraron en los últimos dos días del 2022 y el primero de este 2023 dan muestra de la situación que prevalece.Señaló que es una ola de criminalidad la que se vive a nivel nacional y la seguridad está “por los suelos”.Destacó que quienes decían que primero eran los pobres, parece que sí lo aplican, pues “son a los primeros a los que friegan, en las comunidades, a los de la clase social baja”.Señaló que es la gente del pueblo la que no tiene guardias que los cuiden, no cuentan con vehículos blindados y si algo les pasa no pueden confiar ni siquiera en las corporaciones policiacas, pues cuando se los topan, sólo los extorsionan.Consideró que de nada sirve que alguien reciba un apoyo social si tiene un riesgo inminente en las calles, en los caminos o en sus casas.Señaló que con la criminalidad que se vive es un síntoma de ingobernabilidad y las autoridades deben enmendar el camino.