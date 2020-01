Inseguridad tiene en crisis a comercios de Veracruz-Boca del Río: CANACO

Al menos un 5 por ciento de los comercios de la zona conurbada Veracruz-Boca del Río, operan en "números rojos", afirmó el presidente de la Cámara Nacional de Comercio (CANACO), José Antonio Mendoza.



Es una situación crítica, sin embargo, el sector está aguantando para no cerrar y que se pierdan más fuentes de empleo.



"Aproximadamente un 5 por ciento, es fuerte, no se había visto una situación en donde no gane un negocio, un negocio es para crear riqueza, para dar empleo, para generar crecimiento en el ámbito. Si continuamos sin inversión, el crecimiento no se va a dar", dijo.



Hace unos días, un restaurante de la cadena comercial "Toks", ubicado en el Centro Histórico de Veracruz, cerró sus puertas, aunque es el único en lo que va del año, dada las condiciones de inseguridad y crisis económica, las expectativas no son buenas.



Aunado a la poca venta en los comercios, los golpes de la violencia, está impactando de manera negativa a todos los giros empresariales.



"Si continúa la violencia, habrá más negocios cerrados desgraciadamente, las corporaciones policíacas están haciendo su trabajo pero nos está rebasando la delincuencia".



“Estamos apoyando a los comerciantes con diferentes proyectos para que puedan subsistir porque la situación está bastante difícil, algunos trabajando con números rojos, aguantando, esperando un cambio, alguna derrama económica que pueda superar esa situación que estamos viviendo", lamentó.



El representante del comercio en Veracruz señaló que llama la atención que la economía está a la baja pero de manera pareja, es decir, no hay un sector en específico y ésto se debe a que no existe en la actualidad poder adquisitivo en la población, es decir, no hay circulante en efectivo.