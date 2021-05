Inseguros padres de familia del regreso a clases en bachilleratos de Orizaba

Ante el anuncio de directivos de bachilleratos de Orizaba a padres de familia para el regreso a clases presenciales el próximo lunes 24 de mayo, la preocupación de contagios de COVID-19 en jóvenes incrementó y con ello la posibilidad de que el regreso escalonado se dé hasta el siguiente ciclo escolar.



A través de grupos de WhatsApp, entre directivos y padres de familia, se manejan los lineamientos para el regreso a clases escalonado, en el que los tutores tienen el derecho a decidir si envían o no a sus hijos.



Dichos documentos precisan que en el caso de los alumnos que así decidan quedarse en casa, seguirán teniendo sus clases en línea de manera regular o bajo un nuevo horario que darían a conocer los docentes.



Explican que, en el caso de grupos de 20 alumnos, para aplicar los protocolos de sanidad primero se debe considerar cuantos están dispuestos a tomar clases presenciales y en segundo término dividirlos en dos grupos a diferente hora.



Aplican también el qué dichos grupos tomen sus descansos en otros horarios do de no coincidan con otros grupos, así como el uso correcto del cubrebocas en todo momento.



De acuerdo a estimaciones, no todos los padres de familia están en disposición de enviar a sus hijos a clases el próximo 24 de mayo, y es posible que sea hasta el inicio del siguiente ciclo escolar como se dé el regreso escalonado.