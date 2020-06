Insiste Alcaldía de Orizaba a taxistas en uso obligatorio de cubrebocas

El director de Gobernación del Ayuntamiento, Erick Morales Reyes, recordó que los taxistas deben usar cubrebocas en la ciudad y si van a ingresar procedentes de otros municipios, tanto ellos como sus pasajeros, deben llevarlo puesto.



Recordó que esta medida se está aplicando desde el 8 de mayo en que se comenzó con los filtros y a la fecha se mantiene.



Destacó que en el Municipio los contagios de la enfermedad siguen a la alza y por eso, incluso el Alcalde anunció que la cuarentena se mantendría todo este mes.



Mencionó que si bien no quiere generalizar, muchas veces los taxistas no ponen de su parte y es complicado pues tan sólo en la ciudad son alrededor de mil 500, además de los que ingresan con servicios de otros Municipios.



Destacó que llevar cubrebocas implica una actitud responsable por parte de los conductores y ellos se comprometieron a cumplir con esto en la reunión que tuvieron con el Alcalde, aunque ahora no todos lo hacen.



Morales Reyes recordó que en la ciudad se mantienen los filtros y si un taxi va a ingresar se revisa que él y sus pasajeros lleven cubrebocas, de lo contrario se les niega el acceso.



A pesar de estas medidas, en las calles no todos los taxistas usan cubrebocas, varios lo llevan en el cuello y para evadir los filtros toman calles aledañas.