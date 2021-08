Insiste el SITTEBA en realizar consulta ciudadana para el regreso a clases

El Sindicato Independiente de Trabajadores del Telebachillerato y Servicios Educativos (SITTEBA) insistió en realizar una consulta ciudadana en torno al regreso a clases presenciales y que la decisión no sea unilateral y se “venda la idea” de regreso voluntario a las aulas escolares.



En un documento titulado “Seguimiento al tema regreso a clases ¿Se debe regresar a clases presenciales?”, difundido entre sus agremiados y a la opinión pública, hacen un análisis del acuerdo número 23/08/21, publicado en el Diario Oficial de la Federación con fecha 20 de agosto del año en curso, por el que se establecen diversas disposiciones para el desarrollo del ciclo escolar 2021-2022 y reanudar las actividades del servicio público educativo de forma presencial, responsable y ordenada y dar cumplimiento a los planes y programas de estudio de educación básica (preescolar, primaria y secundaria), normal y demás para la formación de docentes de educación básica aplicables a toda la República, se destaca que no se está atendiendo como corresponde la situación sanitaria provocada por la pandemia del SARS CoV-2.



“Reconocer la gravedad de la situación no es suficiente, es necesario realizar acciones contundentes y congruentes con lo que el Estado mismo considera enfermedad grave con atención prioritaria”, de ahí la importancia de garantizar el cumplimiento del derecho no sólo a la educación, sino también a la salud, que es una cuestión prioritaria y que las autoridades deben velar.



Refiere el documento que lo que llaman motivaciones son más bien necedades, pues en medio de un gobierno que se pronuncia como demócrata, las decisiones prioritarias como la salud se vuelven unilaterales, al determinar que “corresponde al Estado la rectoría de la Educación y el Estado priorizará el interés superior de niñas, niños, adolescentes y jóvenes en el acceso, permanencia y participación en los servicios educativos”.



Por tal motivo, se demanda que las acciones e intenciones del gobierno se centren en fortalecer las necesidades que se tienen de frente, como hacer posible que las clases lleguen a los educandos dando respuesta a las necesidades imperantes de seguir educando en medio de una pandemia. Recalcaron que no se debe poner a los alumnos a merced de una enfermedad grave.



En ese tenor, se hace un llamado para que el Gobierno asuma su responsabilidad de garantizar la educación y salud al mismo tiempo. “Hoy no se trata sólo de los docentes que ya fueron inmunizados, sino de quienes asistirán a las escuelas, los niños y jóvenes quienes representan familias enteras que aún no han sido vacunados”, se añade en el documento.



Consideraron que para retornar a clases presenciales se requiere que la población esté vacunada y que el semáforo epidemiológico se mantenga en verde por lo menos cuatro semanas consecutivas.