Insistirá Diputado morenista con iniciativa para reducir sueldos en el Congreso

El diputado local del partido Movimiento Regeneración Nacional (MORENA), Luis Ronaldo Zarate, afirmó que insistirá con su propuesta de reducir el salario de los legisladores, esto, aunque su bancada se ha mostrado renuente a apoyarlo.El diputado que ha intentado que su iniciativa sea tomada en cuenta, dijo que hay opiniones diversas en la bancada morenista, la cual cabe resaltar es mayoría en el Congreso; sin embargo, dejó en claro que fue un compromiso individual y no como bancada.“Yo voy a cumplir con ese compromiso, recordemos que este año ya estaba el presupuesto asignado, pero todavía tengo estos meses para hacerlo de manera propia, para que el siguiente año se estuviera aplicando, en 2023 y 2024”, comentó.En una clara referencia a que sus compañeros morenistas no se quieren bajar el sueldo, a pesar de los exhortos del mandatario, Luis Ronaldo Zárate dijo que independientemente de la decisión de su bancada de partido lo propondrá de manera particular.No obstante, manifestó que no le gustaría involucrar a sus compañeros pues se manejó una propuesta para todo el Congreso, pero independientemente de que los diputados lo apoyen o no actuará de manera congruente.“Fue una propuesta de un servidor en campaña”, recordó al agregar que no entrará en confrontación con los diputados porque es disciplinado.La propuesta de Ronaldo Zárate es disminuir la dieta de 58 mil pesos a 29 mil y aunque por el principio morenista de austeridad republicana hasta algunos magistrados han realizado disminución en sus salarios, “nosotros no lo hemos hecho, esa es una realidad”, aceptó el legislador.Cabe recordar que a pesar de presumir públicamente un discurso de austeridad, los diputados de Veracruz, de mayoría morenista, se asignaron ingresos mensuales que superan el sueldo del Presidente de la República y duplican el del Gobernador del Estado, Cuitláhuac García Jiménez.Lo anterior, pues de acuerdo a la Plataforma Nacional de Transparencia, durante la nueva legislatura, inaugurada el pasado mes de noviembre del 2021, cada diputado local ha recibido, mensualmente, 143 mil 123 pesos con 38 centavos, esto en la sumatoria de sueldo más bonos, las cuales se generan bajo los siguientes rubros:• Gratificación mensual: $31 mil 410 pesos con 94 centavos;• Dieta mensual: $26 mil 712 pesos con 44 centavos;• Apoyo económico mensual (Subsidio legislativo): $40 mil pesos;• Apoyo económico mensual (Gestoría y Desarrollo): $45 mil pesos.