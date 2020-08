Inspecciona PMA manejo de residuos en Hospital Regional de Coatzacoalcos

La Procuraduría de Medio Ambiente del Estado llevó a cabo una inspección en el Hospital Regional “Valentín Gómez Farías” luego de enterarse a través de los medios de comunicación del acumulamiento de basura que había dentro de las instalaciones.



Custer García Solís, inspector de la PMA, detalló que la verificación es para saber cómo maneja el nosocomio los residuos sólidos urbanos, de manejo especial y biológicos infecciosos.



"Se emitió una orden de inspección y vamos a verificar el manejo integral de todos los residuos que se manejan en el hospital, sobre todo los de residuos sólidos urbanos y de manejo especial. Vamos a corroborar cómo es el identificado, el almacenamiento temporal y su disposición final", dijo.



Recordó que los hospitales siguen normas federales y estatales, por ejemplo, en cuanto a los desechos biológicos-infecciosos, la norma 087 establece que de acuerdo al número de camas, es la temporalidad que deben tener de almacenamiento, a su vez contratar una empresa acreditada por la Federación para que sea recolectada la basura y llevada a su disposición final, teniéndola en el hospital máximo un mes.



En cuanto a residuos sólidos urbanos y de manejo especial, la temática es similar, sólo que las empresas deben estar acreditadas por el Gobierno de Veracruz, y aunque no indica temporalidad, cuando esté rebasado el almacenamiento hay que retirarlo.



"En caso de irregularidades u omisiones podría haber sanciones económicas o administrativas, depende de otro departamento. Pero al momento lo importante es saber el manejo interno. Si no hay basura significa que ya la dispusieron y debemos saber dónde ocurrió y se sabe con documentales. No hay otro reporte de hospitales sur de Veracruz", añadió.



Agregó que tras levantar el acta se circunstancian los hechos y el hospital tendrá 5 días hábiles para proporcionar pruebas y después eso irá a la unidad jurídica para resolución.



Cabe mencionar que previo a la inspección se notó que la basura que estaba el fin de semana ya había sido retirada del lugar, además personal de limpieza barría y enjuagaba la zona.