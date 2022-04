Inspeccionarán restaurantes de pescados y mariscos de Xalapa, en Semana Santa

La directora de Salud Municipal, Olga Isabel Alarcón Ricardez, indicó que este 14, 15 y 16 de abril se llevarán a cabo inspecciones en los restaurantes que expenden pescados y mariscos, a fin de confirmar que lo hagan con las medidas de sanidad requeridas por el bien de sus comensales."Estamos convocados para llevar a cabo estos operativos, ir visitando los comercios, platicando con los dueños obviamente e invitando a que nos vendan productos de buena calidad, precisamente para evitar cualquier infección", expresó.Detalló que la revisión se hace en conjunto con la Subdirección de Comercio, Regulación Sanitaria, Seguridad Ciudadana, buscando que la actividad se lleve a cabo en paz y sin inconvenientes."Siempre invitando al diálogo y a llegar a un acuerdo, sabemos que se venden buenos productos y queremos que continúe así de esa manera por la salud del ciudadano. Los especialistas van a revisar y determinar si pasara u ocurriera algo indebido pero hasta ahorita no hemos tenido ese problema, no ha habido un reporte como tal", precisó la funcionaria xalapeña.Consideró que es necesario tener "una buena guía" para decirle a los ciudadanos en cuáles establecimientos se venden productos de calidad."Se hace un reporte, se hace un levantamos de los comercios que estén trabajando como debe ser, en este caso a la Dirección de Salud le toca ir a hacer promoción, medidas de higiene, uso de cubrebocas, todavía no salimos de la pandemia y también los estamos invitando a participar de las descacharrizaciones", comentó.Olga Alarcón enfatizó que en caso de incumplimiento a las notas sanitarias en estos restaurantes, se aplicarán las clausuras o multas que correspondan conforme a la Ley.