Insta Arzobispo a fuerzas de seguridad a evitar que se “cuele” delincuencia en elección

El arzobispo de la Arquidiócesis de Xalapa, Hipólito Reyes Larios, llamó a las fuerzas de seguridad a evitar que la jornada se desarrolle en un ambiente de inseguridad donde muchas veces se "cuela" la delincuencia organizada.



"Pedimos que haya respeto recíproco. Creo que también a las fuerzas que están al servicio de la autoridad como la policía o las instituciones, pues decirles que se trata de vigilar y no de estar presionando a la gente. Sabemos que no solamente es la gente del lugar, sino a veces se cuelan a estas cosas lo que llamamos la delincuencia organizada, que también tiene intereses en estas elecciones".



Luego de haber emitido su sufragio en la escuela Industrial "Concepción Quirós Pérez" la mañana de este domingo pidió el resguardo de la integridad de la población.



"Pedimos también que tengan consideración con los más necesitados, con los que tienen alguna discapacidad y los más jóvenes, para que sea una jornada sin manchas y que se vea los civilizados que somos los mexicanos y veracruzanos".



Además, mencionó que los candidatos y candidatas, no se pronuncien victoriosos antes de tiempo, pues será oficial cuando los órganos electorales lo manifiesten.



"Creo que cuando alguien se mete a una competición alguien gana y alguien pierde. Ya sabemos cuáles son los procedimientos; todo tiene su tiempo".



Población está dividida



Asimismo, previo a la homilía dominical, Reyes Larios, se dijo confiado de que los ciudadanos ya reflexionaron su voto y, por tanto, elegirán a los mejores representantes.



"Ojalá todos participemos. Ya se ha pensado, ya se ha reflexionando en estos días, ya hemos participado, ya hemos visto lo que se dice en las redes sociales, para darnos una idea de todo lo que se dice de este derecho. Se trata del bien de nuestro país".



El líder religioso pidió por los candidatos y candidatas, por los ciudadanos, por el estado de Veracruz y el municipio de Xalapa.



Reyes Larios, lamentó que actualmente la población se encuentre dividida "y por lo tanto corremos el riesgo de no perseverar", dijo.



Para finalizar, durante los avisos, reiteró el llamado a la población a evitar el abstencionismo, y también a las autoridades electorales, llevar a cabo una jornada justa.



"Que se vigile que el conteo se haga bien, que se haga con toda justicia y equidad y después, como ciudadanos, hay que pedirle a los que resulten ganadores que cumplan las promesas que hicieron, ya sea los ayuntamientos o en la legislatura local o federal", comentó.