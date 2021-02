Insta Mónica Robles a denunciar violencia política para visibilizar el problema

La Violencia Política en Razón de Género, es una de las problemáticas que aún impera en el Estado y tras la denuncia que interpuso la diputada local por MORENA, Mónica Robles en diversas instancias por ser víctima de violencia de género, varias funcionarias afirmaron estar en la misma situación.



Lo anterior lo dijo la legisladora en entrevista con La Tropa Rosa integrada por Katia Dorantes, Noreli Morales e Ilse Escalante, por TeleClic.tv.



"De hecho sí, varias compañeras dijeron que no iban a denunciar, creo que es respetable, pero a mí me parece que si es importante presentar las denuncias porque es un problema que no se ve y entonces no se puede resolver".



Explicó que luego de verse involucrada en artículos denigrantes que la hicieron relacionarse con el narcotráfico publicados en un medio de comunicación del sur del Estado, era necesario visibilizar lo vulnerables que están las mujeres en la política.



"Un problema que no se ve, no se puede resolver. Creo que el primer punto de partida para atender una problemática, es reconocer que existe y para eso es necesario visibilizarlas. Hasta ahorita las autoridades me han respaldado".



Lamentó que la violencia política en razón de género, también perjudique a síndicas, regidoras y demás funcionarias que estén en cargos públicos.



"Este no es un problema del Estado, es en todo el país y en todos los ámbitos. Los estudios más recientes del INEGI, lo que reflejan es que las mujeres en México sufrimos un alto grado de violencia".



La legisladora que se consideró feminista, contó que varias de sus homologas se han sentido excluidas, pues dijo, la gente se acerca más a funcionarios hombres.



"Una compañera se quejaban de una situación que estaba sucediendo en su municipio, que la gente acudía a los funcionarios hombres, en lugar de ella que conocía más la problemática, y me decía que a las mujeres no las escuchan. Sigue habiendo un hecho de cristal y, todas las mujeres que estamos en la política lo hemos padecido", concluyó.