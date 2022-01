Insta Monreal a autoridades del Estado cumplir recomendación de la CNDH

Mientras el gobernador de Veracruz enviaba un mensaje de unidad para recibir el nuevo año 2022 con amor al prójimo, el senador de la República Ricardo Monreal Ávila pedía sanciones para las autoridades del estado y que se cumpla la recomendación de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) de derogar el delito de ultrajes a la autoridad.A través de un mensaje en sus redes sociales, el también morenista dijo que aunque parezca insistente, no puede abandonar sus causas.Y es que desde hace dos meses, Monreal Ávila inició una polémica batalla contra la entidad veracruzana para criticar una supuesta detención arbitraria de seis jóvenes, mismos que ahora ya se encuentran en libertad.“Estuvieron cuatro meses en la cárcel detenidos sin ningún delito cometido, en Veracruz”, expresó al reiterar que el Juez, el Fiscal y las autoridades locales se negaron a liberarlos a pesar de que no había ninguna justificación de detenerlosLuego de que un juez federal resolviera la liberación de los jóvenes, Ricardo Monreal reveló que acudió a la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) para reclamar la violación.Es así, que de manera pronta, la CNDH ya emitió una recomendación al Estado de Veracruz.“La CNDH resolvió que fue detención arbitraria, que fue una retención ilegal durante cuatro meses, que fue una actuación ilegal de la fiscal, un exceso del juez y un abuso de autoridad del Gobernador y del juez penal de la causa”, detalló.Ante ello, aseguró que ya no es una cuestión personal que se le cuestionó por una razón política, ya que acudió a Veracruz en diversas ocasiones para criticar la labor de las autoridades.Lo que procede en la recomendación, dijo, es que acepten que en Veracruz se actuó violentamente en contra de los derechos humanos, que actuaron ilegalmente en la detención y la retención, que violaron flagrantemente garantías individuales y que deben indemnizar a los jóvenes económica y psicológicamente.“Castigar, sancionar a las policías, a la Fiscal y a las autoridades que en este caso son responsables de tan grave violación”, solicitó.En este sentido, el funcionario refirió que así se encuentra el caso de José Manuel “N”, su colaborador que se encuentra detenido por el presunto delito de homicidio, de manera que auguró que también quedará en libertad“Tendrá el mismo futuro”, aseveró al recordar que otra de las recomendaciones de la CNDH es la derogación del delito de ultrajes a la autoridad.“Quitando este ominoso delito mucha gente saldrá libre”, expresó Ricardo Monreal al adelantar que no abandonará esta lucha.