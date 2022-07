Insta nuevamente Gobernador a diputados locales a ser más austeros

El gobernador Cuitláhuac García Jiménez hizo nuevamente un llamado a los diputados del Congreso local a ajustar su salario, pues si bien dijo que durante los dos últimos años han mantenido el mismo monto de percepciones, es importante seguir contribuyendo a la austeridad.Aunque aclaró que al ser el Poder Legislativo autónomo no puede hacer más que sugerirles a sus integrantes que hagan un ajuste en su dieta, que sumando sueldo más bonos, alcanza la cantidad mensual de 143 mil 123 pesos.“Sí les hago la sugerencia y se las reitero nuevamente de que le tienen que parar ahí, ya no más”, expresó ante los reporteros al afirmar que sabe “de buena fuente” que se limitaron “algunos” de los bonos que se otorgaban.García Jiménez recordó que hace dos años, cuando el morenista Juan Javier Gómez Cazarín también presidía la Junta de Coordinación Política (JUCOPO) le pidió que no se incrementara el presupuesto del Congreso, pese a que la Ley permite ajustarlo a la inflación; lográndose ahorros por 50 millones de pesos en los ejercicios fiscales.“Y se quedó ahí, en ese presupuesto, lo van mantener. Pero es otro Poder, tampoco los puedo ordenar, o sea, yo tengo que trabajar”, reiteró el mandatario al recordar que, al inicio de la actual Legislatura el diputado por Coatepec, Luis Zárate, presentó una iniciativa para disminuir sus salarios, misma que no pasó de la comisión respectiva y por tanto no se sometió a consideración del Pleno.No es la primera vez que el Gobernador llama a los diputados a disminuir su salario; asimismo, en varias ocasiones los propios integrantes del Congreso veracruzano, encabezados por Gómez Cazarín como líder de la bancada oficialista, han dicho que estudiarían la reducción de su dieta, pero hasta el momento no ha ocurrido, aunque tienen la mayoría parlamentaria para hacerlo.Cuitláhuac García añadió que, así como sucede con los legisladores locales, sucede con los alcaldes, a los que tampoco les puede imponer que ganen menos de lo estipulado en la Ley, porque “no está en mis atribuciones”.“Mi recomendación es ésa, que se moderen y de que, a nivel de ingreso, nivel de responsabilidad y trabajo, si te ven trabajando y metido en lo que te toca, poco te van a cuestionar, porque tampoco ganas lo de un ministro de la Suprema Corte, magistrado del Tribunal Electoral o los consejeros del INE”, refirió.Al reafirmar que no puedo ordenarles porque la Ley no se lo permite, acotó que “con modestia y humildad” les dice las formas en que deben actuar para garantizar la austeridad, “y cada quien”.El titular del Ejecutivo agradeció a algunos órganos de gobierno, y autónomos como el OPLE, porque sí se hayan limitado en sus gastos, y evitado como en el pasado, “endeudarse para tapar un hueco”."Ya no ha sido así. Yo sí le agradezco al Poder Legislativo eso. Agradezco que el Poder Judicial en su momento cuando había una situación crítica aportaron; no obstante, sus ingresos", concluyó.