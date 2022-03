Insta PRD al Gobierno a dar seguridad en elecciones extraordinarias

Para el representante del Sol Azteca en Veracruz, Sergio Cadena Martínez, la elección extraordinaria de Chiconamel será el escenario para que se demuestre la armonía y confianza entre el electorado y conminó a que haya tranquilidad el 27 de marzo. Asimismo, dijo esperar que el OPLE sea un árbitro justo y que el aparato estatal brinde garantías de seguridad en día de la jornada electoral. No obstante, advirtió que denunciarán las anomalías que se presenten.“Estamos apoyando a nuestro candidato, Alejandro Sánchez. Cuenta con un grupo aquí de gente que viene. La mayoría conoce bien el tema electoral, saben de la Ley Electoral. Hoy se encuentra con nosotros el responsable jurídico que estará permanentemente con el aspirante para que documente cualquier anomalía que se presente. La candidata del otro partido ha usado recursos a lo bárbaro, entre los que seguramente involucra (dinero) federal y el estatal. El pueblo sabe, ya sabe quiénes son ellos y eso genera una ruta definida de quién será el ganador; tenemos preparado una sería de pruebas para que se documenten, lo recopilado nos servirá para sostener las denuncias que hemos y seguiremos haciendo, todas cometidos por los demás aspirantes adversarios”, expuso.Cadena Martínez manifestó que debe hacer garantías para el día de la jornada, la seguridad es importante para que haya un clima de calma y confianza al salir a votar.“Yo le pido al Gobierno que dé la seguridad para que haya elecciones en paz, que no haya violencia, que no se permita que estén trayendo gente de Hidalgo, que no anden coaccionando y amenazando para conseguir el voto. Que se dé la garantía para que la gente salga libremente a votar y que se respete esa decisión”.Agregó que invita a que la elección sea ejemplo de civilidad política, “aquí jugamos un papel importante los partidos políticos, además de que hagan un buen papel por medio del Organismo Público Local Electoral pero también juega un papel importante el gobierno, que no se entrometa, ya que esta elección simplemente debe ser de los ciudadanos, una fiesta de paz y de la democracia”, añadió.Respecto al tope de gastos de campaña de su aspirante por la alcaldía de Chiconamel, se dijo cuidadoso, además, abonó a que se dará la participación de su partido en el debate del 20 de marzo, que se llevará a cabo desde Platón Sánchez.