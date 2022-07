Insta sacerdote a no criminalizar a desaparecidos; “entre ellos hay inocentes”

La violencia, como ya se ha dicho por parte de los obispos de todo México, no para, aunque algunos la nieguen, expresó el vocero diocesano Helkyn Enríquez Báez, quien indicó que este es un cáncer que corroe el tejido social."(La violencia) lastima a las familias. Se debe crear conciencia en lo referente a las desapariciones, porque como lo dicen las mismas madres: se criminaliza o se juzga sin saber, relacionando el acontecimiento de la desaparición con otras realidades y no es así siempre, normalmente no es así. Hay personas inocentes que han sido privadas de su libertad y no aparecen".Indicó que en estas realidades sociales como aquella donde la gente no regresa a casa y en ocasiones es hallada en todas clandestinas no se debe de juzgar ni señalar, sino se tiene que ser solidario.Resaltó que las marchas por la paz, el ruego en las misas por los desaparecidos, por las familias de estos últimos no sólo se está haciendo en la Diócesis de Orizaba, sino en todo el país, tras la convocatoria de la Conferencia del Episcopado Mexicano.Añadió que los hechos violentos están afectando a niños, jóvenes, adultos, ancianos de diferentes sectores de la población. "Las madres de los desaparecidos sufren un drama que conmueve, porque vieron desaparecer a sus seres queridos y muchas veces se encuentran con las dificultades en los procesos ministeriales con las autoridades, con un trato que deja mucho que desear, pues en medio de su dolor muchas veces no son atendidas como se debe, sino (que) reciben un trato poco humano y sin eficiencia".También dijo que muchos casos al final de cuentas no son conocidos, pero sin duda alguna, la gente cercana a estos está sufriendo como un dolor muy grande, como el corazón desgarrado de las madres que han dado su testimonio.