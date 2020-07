Insta sacerdote a no excluir a nadie en atención por COVID-19

A pesar de la demanda que hay en los diferentes hospitales por la crisis del COVID-19, no se debe discriminar a nadie, todos tiene el derecho a ser atendidos en la salud, manifestó el vocero de la Diócesis de Orizaba, Helkyn Enríquez Báez.



"Todos tienen el derecho a ser atendidos en la salud. Es verdad que tocará a los médicos y comités hospitalarios de Bioética aplicar ciertos criterios pero estos deben ser regidos no sólo de acuerdo con una normatividad médica sino también a la búsqueda del bien mayor".



Añadió el presbítero que no sólo se están saturando los hospitales, sino que la infraestructura no es la suficiente. "En un momento crítico como el que estamos viviendo donde se está alcanzando el límite o famoso pico, era predecible que se iban a saturar las salas del hospital para atender la pandemia".



De igual forma, destacó que también existe agotamiento del personal sanitario, en este sentido dijo que es de lamentarse las pérdidas de vidas de médicos y enfermeros de los hospitales, quienes han cumplido con su labor atendiendo a pacientes con este virus.



"Esto combina muchas realidades dramáticas que resultan preocupantes y ante esto, si bien hay algunos protocolos, deben ser regidos por el respeto a la vida y la dignidad de todo ser humano, sin discriminar. Todos tienen derecho de ser atendidos en la salud".