Instalaciones eléctricas deben inspeccionarse cada 5 años, aconsejan

La falta de revisión a las instalaciones eléctricas incrementan los riesgos de cortocircuitos que ocasionan incendios, señaló el presidente del Colegio Mecánicos y Electricistas de Veracruz, Gerardo Zárate Cerón, quien recomendó realizar una inspección por lo menos cada 5 años.Precisó que el consumo excesivo de energía en líneas no habilitadas genera sobrecargas que pueden terminar en accidentes.“Es recomendable que todas las instalaciones eléctricas en viviendas, comercios e industrias sean revisadas por lo menos cada 5 años. Lo que se debe revisar es la instalación general, ver si los conectores están bien, que no estén quemados por el consumo excesivo de los equipos; cuando construyes una casa no planeas poner 2 o 3 climas y a la hora ponen 4, hay una sobrecarga y eso hace que los conductores se descontrolen”, explicó.Durante la temporada de calor, el consumo de energía eléctrica es mayor principalmente por el uso de aires acondicionados y, si no se cuenta con las instalaciones adecuadas, el riesgo de sobrecalentamiento es mayor.“Si no se revisa la instalación el riesgo es que haya un sobrecalentamiento en los conductores, por lo que se quema el aislamiento y viene el cortocircuito. El calor hace que cambies las instalaciones y pones más aires acondicionados y esto puede generar fallas”, detalló.El presidente del Colegios Mecánicos y Electricistas consideró que para evitar los problemas por la falta de energía eléctrica en las colonias, problema que se ha generado en los últimos días en la zona de Veracruz y Boca del Río, la Comisión Federal de Electricidad debe mantener en su planeación el mantenimiento de sus transformadores.No obstante, mencionó que sí se ha visto que hay atención por parte de la CFE “lo que se recomienda el mantenimiento y que se está dando en las calles, en las colonias, lo que pasa es que hay algunas condiciones que no se tienen previstas, que sobresalen la disposición”.Finalmente, resaltó la importancia de acudir con expertos a la hora de realizar una instalación eléctrica.