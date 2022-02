Instalan parquímetros gratuitos para motocicletas, en Veracruz Puerto

Desde principios de febrero, la empresa Zeus Monitoreo Vial, en coordinación con la Dirección de Tránsito del Ayuntamiento, colocó espacios exclusivos y señalizados para motocicletas en distintas zonas del centro histórico del Puerto de VeracruzLa regidora doceava, Lissethe Martínez Echeverría, señaló que tales espacios buscan mejorar la movilidad urbana en la zona céntrica de la ciudad, ya que no se les habían asignado especiales a este tipo de vehículos.“Es importante mencionar que estos espacios no generan cobro alguno y que se trata no sólo del ordenamiento vial en esta zona, sino también funcionan para no dar mal aspecto, así se evita que las motos las dejen sobre la banqueta, estorbando al peatón”, dijo la Regidora.Los puntos donde se encuentran ubicados estos espacios son en la zona de mercado Hidalgo (Juan Soto entre Hidalgo y González Pagés); zona de parque Zamora (5 de mayo entre Rayón y González Pagés); zona de 5 de Mayo esquina Lerdo y la zona de 5 de Mayo esquina Arista.Es de resaltar que toda motocicleta estacionada dentro o sobre líneas de cajones para automoviles no tendrá justificación y podrá ser acreedora a una infracción conforme lo indica el reglamento de tránsito y de parquímetros.