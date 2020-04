Instalará Ayuntamiento de Atoyac comedores comunitarios para población vulnerable

Ante la crisis económica que empieza a sentirse por el Coronavirus y la puesta en marcha del programa "Quédate en Casa" se instalaron dos comedores con comida que será para llevar, en atención a las familias más vulnerables- que en próximos días se pondrán en marcha, dijo el presidente municipal, Óscar Pimentel Ugarte.



Estos dos comedores se ubican ya, uno en Potrero Nuevo y el otro en la antigua Estación del ferrocarril en Atoyac y que en próximos días abrirán sus puertas.



"No se va a poder comer ahí, por las restricciones y medidas preventivas que existen, pero con todo gusto se va a guisar y se pueden llevar su comida a sus casas", y el servicio será de 10 de la mañana a 3 de la tarde”, expuso.



Así también informó que para aquellas familias vulnerables que deseen cocinar en su casa, se les va a entregar una despensa, esto con el fin de que no salgan de sus casas.



Lo que se busca es evitar el contagio y proliferación del COVID-19, que hasta el momento Atoyac no ha entrado a la lista por parte de la Secretaría de Salud, de personas sospechosas de tener este mal.



El Ayuntamiento está haciendo todo lo posible para apoyar a estas familias que no tienen acceso a una canasta básica,



A través del DIF se les va a entregar una despensa, mientras pasa esta pandemia.