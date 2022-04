Instan a aprovechar últimos días de inmunización antiCovid en Orizaba

El director regional de programas del Bienestar en Orizaba, Rogelio Rodríguez García, pidió a todas las personas que faltan de alguna dosis de vacuna contra el COVID-19, que no desaprovechen los últimos días de la campaña de inmunización.Tras concluir la jornada en el mercado San Juan de Los Cerritos en Orizaba este 26 de abril, la cual fue para personas mayores de 60 años, así como también para aquellos que les faltaba su primera, segunda dosis o el refuerzo primero, apuntó que la asistencia fue de gente de diferentes sectores este día y ayer."Aplicamos el refuerzo a quienes ya cumplieron los 4 meses de haber sido vacunados, pero también vacunamos a rezagos, es decir aquellos que no han tenido ni siquiera la primera dosis, la segunda o el primer refuerzo, tanto de las marcas AstraZeneca como Pfizer".Recordó que se tienen puntos de vacunación en diferentes sitios, como: las clínicas del Instituto Mexicano del Seguro Social, la Clínica del ISSSTE en Orizaba, las facultades de Medicina, Enfermería, Odontología de la UV y Centros de Salud, no sólo para gente de la ciudad sino también para l de municipios aledaños.