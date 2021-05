Instan a jueces a usar videoconferencias para no detener audiencias

Debido a que aún prevalecen condiciones adversas por la pandemia del virus SARS-CoV-2 (COVID-19), el Consejo de la Judicatura del Poder Judicial de Veracruz instruyó a los Jueces de Proceso y Procedimiento Penal Oral en sus fases de Control, Enjuiciamiento y Ejecución a utilizar los medios tecnológicos (videoconferencias) para no vulnerar el derecho de audiencia en los asuntos judiciales.



Lo anterior, en coordinación con los Centros Penitenciarios correspondientes, quienes también cuentan con los equipos de cómputo e internet necesarios, con las formalidades de ley, en atención a los principios de debida diligencia en el servicio y oficiosidad, respetando el principio instrumental del proceso.



Así como con óptica de derechos humanos, con base en los valores de la idea de una justicia pronta y expedita, a efecto de no vulnerar el derecho de audiencia y debido proceso al que se constriñe toda persona que es parte dentro de un procedimiento judicial.



En caso de no cumplirse con esa disposición, se dará vista al Pleno del Consejo de la Judicatura, para que, en atención a sus atribuciones de vigilancia y disciplina, acuerde lo que en derecho proceda.



A través de las videoconferencias se podrá realizar todo acto procesal que tengan como objetivo la facilitación de la operación y agilización de los asuntos judiciales de los que hayan tenido conocimiento previo, así como los que se encuentren desarrollando actualmente.



El objetivo es proteger y garantizar los derechos humanos de las personas, fundamentalmente los de exigibilidad y acceso a la Justicia, la protección del patrimonio, la vida y la salud.



Además, impulsar el uso de las tecnologías de la información y la comunicación, en condiciones dignas de igualdad y sin discriminación, al que se constriñe toda persona que es parte dentro de un procedimiento judicial, conforme a los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad, complementariedad, integralidad, progresividad y no regresividad; velando en todo momento por la garantía de acceso a la Justicia pronta y expedita.