Instan a no dar en adopción mascotas color blanco o negro en octubre

Animalistas de Veracruz reiteran el llamado para que durante este mes de octubre no se den en adopción a gatos y perros de color negro o blanco, ya que son usados en rituales de brujería previo al Día de Muertos.Cada año, durante estas fechas hay solicitudes para “adoptar” cachorros pero en realidad son usados para actos de este tipo, como fue el caso registrado en la colonia Las Amapolas, en donde se encontraron gallinas, gatos, un conejo y hurón sacrificados.“Que no den mascotas en adopción, ni blancos ni negros desde antes de octubre. La persona te habla y te pregunta que si hay cachorros blancos o negros, felinos o caninos y que no los den, los usan para rituales satanistas. Ya cuando la persona pide en específico de ese calor y cachorrito, ya sabemos”, expuso Luz del Carmen Cerna, animalista independiente.Afirman que a pesar de que se han realizado denuncias ante la Fiscalía Especializada, no han tenido respuesta por parte de las autoridades. “Es todos los años siempre pero no te hacen caso las autoridades, como se trata de un animal. Sí se han hecho denuncias, no le dan el seguimiento que requiere”, reclamó Janeth Ortega.“Es año con año, cuando se va acercando el mes de octubre y buscan cachorros y en estos colores, ya la mayoría sabemos para qué los quieren, por eso decidimos que en este mes no damos en adopción. Todo esto lo hacemos viral para evitar este tipo de cosas”, comenta.Es por ello que, con anticipación, las organizaciones animalistas suspenden la donación de mascotas con estas características, ya que es común que les pidan, mientras que mantienen a los animales de otros colores en donación y una vez pasado el Día de Muertos, se reincorporan las mascotas blancas y negras.