Instan a no usar tarjeta de crédito esta temporada y guardar para “cuesta de enero”

El presidente del Colegio de Economistas de Veracruz, Humberto Flores Huerta, recomendó no utilizar las tarjetas de crédito para realizar compras durante estos festejos navideños, ya que el Banco de México anunció una nueva tasa de interés.Explicó que el aumento es de .5 por ciento, por lo que las personas deben tomar sus precauciones al usar sus tarjetas, pues los bancos podrían incrementar también sus tasas de interés.“El Banco de México anuncia una nueva tasa de interés que se incrementó en .5, entonces los bancos aprovechan para subir sus tasas, porque es una tasa de referencia. Lo más recomendable es que las personas no usen la tarjeta de crédito, lo menos que puedan usarla porque no sabemos cómo se pueda incrementar el costo de los créditos también”, comentó.Señaló que lo recomendable es comprar en efectivo, además de que exhortó a la gente a guardar un “colchón” para los tres primeros meses del siguiente año.“Viene la ‘cuesta de enero’ y hay que planear gastos y compras y no rebasar sus ingresos”, acotó.