Instan a orizabeños a mantener medidas sanitarias contra el COVID-19

Ante el incremento de casos positivos de COVID-19 que se encuentran presentando en la zona, el presidente del Colegio de Médicos Generales de Orizaba, Adrián Arellano Muñoz, exhortó a la población a vacunarse contra esa enfermedad cuando haya campañas, así como a mantener el uso del cubrebocas e higiene constante de manos.Señaló que a los consultorios privados están llegando cada vez más casos de personas que tienen los síntomas de la enfermedad; sin embargo, hasta ahora se mantienen de manera ambulatoria, es decir, se les manda a su domicilio con los cuidados pertinentes, pero no se sabe de personas que estén siendo hospitalizadas por agravarse.Consideró que el repunte de casos se debe a que la población relajó sus medidas preventivas, por lo que es importante retomarlas sin necesidad de que la autoridad tenga que decirles que es obligatorio, como es el caso de Tampico y Puebla, donde se hizo obligatorio el uso del cubrebocas de nueva cuenta.El médico general indicó que otras medidas que pueden tomar los ciudadanos son protegerse de los cambios de temperatura, no exponerse al frío, además de consumir frutas y verduras con vitamina C o bien tomar suplementos con esa vitamina para reforzar las defensas.