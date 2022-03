Instan a romper estereotipos en la televisión convencional para avanzar en la inclusión

A pesar de que en el país hay un avance en cuanto al tema de la inclusión, ya que hoy en todas las producciones debe haber un porcentaje de personas con capacidades diferentes, afrodescendientes e indígenas natos, aún falta camino por recorrer, indicó la actriz Aleyda Gallardo.La también directora de cine y teatro reconoció que sobre todo en la televisión convencional es donde más se tiene que luchar contra los estereotipos pero en otros espacios ya se ha roto con esto porque ha habido lucha con movimientos como Poder Prieto.Señaló que este tipo de acciones son buenas porque hacen que todos volteen a ver y se cuestionen el por qué tienen que ser siempre encasillados en algo.Comentó que aunque personalmente ha podido participar en cine, teatro y televisión, sabe que no todo mundo lo puede hacer y hay actores y actrices que por muy reconocidos que sean en un ámbito no son contratados en otro.Mencionó el caso de la actriz Norma Herrera, quien le decía que a ella no la contrataban en teatro y cuando se les llama para trabajar ahí la gente va por ver las caras conocidas de la televisión.Señaló que si bien es complicado, los mismos actores son los que deben desmarcarse de esos estereotipos y dejar atrás esas etiquetas que no tienen razón de ser.Aleyda Gallardo se encuentra en Orizaba para participar en obras de microteatro, las cuales se están presentando en el Foro Niebla este 26 y 27 de marzo en tres funciones: 19, 20 y 21 horas. Este lugar está ubicado en Sur 11 número 685, colonia centro.Cabe mencionar que el microteatro es un concepto que nació en Madrid, España, en el 2009 y considera la presentación de obras de 15 minutos sobre un mismo tema, representadas en pequeños espacios en los que caben cuando mucho 15 espectadores.