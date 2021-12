Instan a supervisar a niños que manipulen pirotecnia en Coatzacoalcos

El cohetero Alfredo Pérez, recordó que en este fin de año los padres deben poner mucha atención en sus hijos al momento de manipular la pirotecnia, para que la tan esperada celebración no concluya en desgracia.Mencionó que por muy pequeño e inofensivo que se vea el cohete, siempre debe haber supervisión adulta.Y es que dijo que aunque se trate de “chispitas” o “luces” el riesgo de un accidente existe.“La recomendación que le hacemos año con año que tengan precaución que no dejen solos a los niños y no permitan que se echen los cohetes a la bolsa, siempre estar bajo la supervisión de un adulto para no dejarlos solos, porque luego resulta que por estar con el amigo dejamos a los chiquillos solos y los chiquillos son traviesos”, indicó.Los coheteros se instalaron desde finales de octubre y estarán en ese lugar hasta el próximo 6 de enero.Además están cumpliendo con las medidas que ha determinado la Secretaria de la Defensa Nacional (Sedena) y Protección Civil.“Ahorita sí salió mucha variedad, hay mucho lo que es luces de colores para niños, mucha variedad, el mini coronavirus, el año pasado salió el coronavirus, hay chispitas a 10 pesos con 100 piezas, hay mucho producto y a buen precio, tratando de economizar lo más que se pueda para el público en general sabemos de la situación que se está viviendo con la economía“, precisó Jean Carlos Pérez, integrante del Grupo Puerto México.Cabe recordar que en estas fechas la manipulación de la pirotecnia es de las principales causas de ingresos al hospital por parte de niños que terminan quemados y lesionados. Algunos hasta con riesgo de perder la vida.