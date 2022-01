Instan al transporte público de Coatzacoalcos a no permitir usuarios sin cubrebocas

Debido al relajamiento de medidas que hay en la sociedad en general, el jefe de la Jurisdicción Sanitaria número XI en Coatzacoalcos, Gerardo Bajonero Saavedra, pidió a choferes de camiones y taxistas no subir a sus unidades a quien no porte cubrebocas para evitar más contagios.Y es que con el avance en la vacunación y la nueva variante que aminora los síntomas de COVID-19, la ciudadanía en general ya hace su vida con normalidad, sin importar si afecta a terceros.La cuarta ola ha pegado con fuerza y aunque ya no hay el mismo número de decesos, sí hay hospitales saturados para atender a los enfermos, aunado a ausencias escolares y de trabajo.“Es importantísimo insistirles a los choferes que no permitan que suban usuarios sin cubrebocas a los camiones, hay que insistir mucho, si nuestro transporte público evita trasladar a alguien sin cubrebocas, va a pasar como en otros establecimientos que no podemos pasar si no utilizamos el cubrebocas”, declaró.Dijo que es necesario que todos tomen conciencia del riesgo que existe actualmente con la nueva escala de contagios de COVID-19 y la variante Ómicron.Sobre los restaurantes y su operatividad en el puerto, mencionó que actualmente por el semáforo epidemiológico se permite un 75 por ciento de aforo y Riesgos Sanitarios se mantiene al pendiente de que cumplan con las disposiciones necesarias para proteger a sus clientes del Coronavirus.“A través del área de riesgos sanitarios se les hace la invitación para que ellos manejen las medidas en sus unidades y vean que la gente que entra a los establecimientos cumpla con esta medida del uso del cubrebocas y con esto reducir el contagio entre la población”, finalizó.