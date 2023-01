Instan en Tihuatlán a vacunar hatos contra la rabia paralítica bovina

Autoridades del Ayuntamiento de Tihuatlán exhortaron al sector ganadero reforzar las campañas de vacunación en los hatos, así como otras acciones como vigilar la presencia del murciélago trasmisor, ante la sospecha de casos de rabia paralítica bovina.El alcalde Leobardo Gómez González aseveró que hasta ahora no hay casos detectados en este municipio. Sin embargo, invitó a los productores a mantenerse alertas ante presunto brote en el vecino municipio Francisco Z. Mena, mejor conocido como La Meza de Metlaltoyuca, Puebla.A finales del año pasado se difundió la noticia de 80 casos sospechosos de rabia paralítica bovina en Metlaltoyuca, que también limita con Castillo de Teayo, pero la Secretaría de Desarrollo Rural de Puebla aseveró que no existe ningún caso confirmado.El alcalde Leobardo Gómez, que también es integrante de la Asociación Ganadera Local, aseveró que hasta ahora no hay brotes reportados en Tihuatlán, aunque no descartó que pudieran ocurrir.“La rabia paralítica bobina es un problema que siempre ha existido. Como ganaderos lo sabemos. Por eso se les invita a todos los (compañeros) que tenemos que vacunar el ganado. En Tihuatlán llevamos muchos años con muy pocos casos, y ya se ha mencionado, nosotros siempre vacunamos. Hasta ahorita no tenemos conocimiento de que en Tihuatlán haya rabia paralítica bovina”, subrayó.A su vez, el presidente de la AGL, César Esquitín González, anotó que se promueve en los socios los programas permanentes de vacunación contra males como el derriengue o rabia paralítica bovina, y otras como neumonías.“La rabia paralítica bovina era la que tenía mayor impacto, pero ahora vemos más muertes por tipo climático, con las fuertes sequías que nos han pegado”, anotó tras recalcar que se apegan a los lineamientos de las campañas zoosanitarias permanentes.