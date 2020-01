Instituto de Ecología se mantendrá austero por recorte a presupuesto

Para el Instituto de Ecología A.C. (INECOL), el 2020 será un año complicado al igual que el anterior, en donde la reducción presupuestal obligó a tomar medidas emergentes como el recorte de personal y castigar el salario de los trabajadores.



El director general de INECOL, Miguel Rubio Godoy, aseveró que este año recibieron 335 millones de pesos de presupuesto, la misma cantidad que el 2019, lo que obliga a mantener todas las medidas de austeridad que se implementaron.



Con el mismo presupuesto del año pasado, lamentó que las plazas canceladas en el corto plazo no se podrán recuperar, tampoco se podrá dar marcha atrás a los ajustes salariales.



Se negó a mencionar cual fue el número de trabajadores del INECOL que fueron despedidos el año pasado, así como el porcentaje de la reducción salarial, “eso mejor lo revisamos después, no me quiero meter en broncas con eso”.



Dijo desconocer si en este año habrá más recorte de personal, pues el INECOL, al ser un organismo descentralizado de la Federación, las decisiones se toman a nivel central.



“Eso no me toca a mí, yo soy parte de la administración pública federal, yo tengo que ejecutar las órdenes que a veces llegan de la Presidencia o a veces de la Secretaría de Hacienda; una cosa es lo que yo decida y planeé, pero si llega la instrucción de recortar, tengo que acatar”.



Reiteró que en 2019 se vieron obligados a hacer ajustes y que algunos dolieron, pero como institución se logró salir adelante, sin embargo para ese año las condiciones no se han modificado, por lo que se mantendrán las políticas de austeridad que permitan mantener ahorros.



“Tenemos toda la intensión de seguir superviviendo, pero para hacerlo tenemos que ser muy conservadores, cautelosos y racionales, es decir, mantener lo que implementamos en el dos mil diecinueve”.



Entre las medidas adoptadas para contener el gasto, manifestó que se logró reducir el consumo de energía eléctrica y en diversos servicios.