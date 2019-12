Instituto de la Mujer de Coatepec garantiza atención permanente esta temporada

La directora del Instituto Municipal de la Mujer en Coatepec, Guadalupe López Leano, indicó que durante los siguientes días habrá atención permanente a la ciudadanía.



Entrevistada, dijo que si bien no se queda abierta la oficina debido al período vacacional decembrino, sí hay teléfonos disponibles para que las mujeres que requieran atención puedan ser apoyadas a cualquier hora y en el día que sea.



“Recibimos cualquier llamada de emergencia a cualquier hora, una vez que nos reportan el problema, nosotros contactamos con el área correspondiente, así lo hemos estado haciendo sábados y domingos, sea Fiscalía, Seguridad, en realidad para nosotros las guardias no es estar presentes, es dar la atención al público de manera permanente”, detalló.



Asimismo, informó que esa dependencia cierra el año con grandes avances en la cultura de la denuncia por parte de mujeres violentadas y aunque no precisó cifras, aseguró que se impartieron pláticas en organismos y planteles educativos a mujeres, adolescentes, niñas y docentes, otorgando además asesoramiento y canalizaciones.



“Con mucha satisfacción, estamos contentos, hemos abarcado muchas zonas de trabajo, hemos dado pláticas a mujeres, adolescentes, docentes y llega más gente a pedir el apoyo, el asesoramiento, la canalización y eso significa que estamos logrando la cultura de la denuncia”, finalizó.