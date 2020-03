Instituto de la Mujer de Coatza invita a donar toallas sanitarias para reclusas

Debido a que reclusas del Cereso Duport Ostión de Coatzacoalcos utilizan trapos para su higiene íntima, el Instituto Municipal de la Mujer, puso marcha una campaña mensual de donación de toallas sanitarias para quienes cumplen una condena en el centro penitenciario.



Esmeralda Mora Zamudio, titular de la oficina, dijo que son más de 90 mujeres recluidas en el Cereso y no todas reciben visitas por parte de su familia, por lo que prácticamente están abandonadas en este lugar.



Es por ello que hizo un llamado a la población en general para hacer donaciones, mismas que pueden entregar en las oficinas del instituto en Madero 1305 entre Melchor Ocampo y Matamoros.



“De acuerdo a una petición que tenían ellas que salió en redes, donde no tenían este tipo de toallas intimas y ellas se ponían hasta trapos, así lo dijeron. A partir de eso, nosotros decidimos hacer esta campaña con el apoyo de todos los compañeros”, dijo.



Por otro lado, mencionó que hasta el momento no han recibido denuncias de violencia o maltrato por parte de las reclusas, solo les han solicitado orientación psicológica y jurídica.



“Nos han hechos algunas peticiones en forma jurídica, pero que nos manifiesten qué son. Creo que hay un buen trato, yo no estoy ahí verdad”, comentó.



Agregó que tras la visita que realizaron al Cereso, pudieron constatar que hay menores de edad, por lo que también se contempla llevar insumos a los menores.