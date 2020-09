Instituto de la Mujer de Coatzacoalcos acumula 294 casos de violencia este año

En lo que va del 2020, el Instituto Municipal de la Mujer en Coatzacoalcos ha atendido 294 casos de violencia contra porteñas, tan sólo en agosto 52 pidieron la ayuda.



Estas mujeres salen de sus hogares por ser víctimas principalmente de violencia psicológica y económica, seguido de la física.



Esmeralda Mora Zamudio, titular del IMM dijo que la oficina está ubicada en Madero 1305 María de la piedad de 08:30 de la mañana a 6 de la tarde, pero vía whatsapp atienden las 24 horas del día al teléfono: 921 2625751.



“Es un lugar donde atendemos a aquellas mujeres que sufren violencia, que buscan pensiones alimenticias, casos que derivan en depósito de menores y guardia y custodia. Como instituto damos asesorías, acompañamiento a fiscalías si quieren denunciar y canalización a asociaciones en caso de extrema violencia”, dijo.



Añadió que la demanda es muy grande pues diario tienen peticiones de ayuda pues por la pandemia ha estado muy difícil la situación en casa porque la falta de economía hace que se acrecenté.



“Los niños piden, hay que pagar la luz y de alguna manera están las clases, o la tele prendida, lap top y eso aumenta los gastos del hogar y si no se tienen los recursos, comienzan los problemas y terminan en violencia que a veces deriva en la física”.



Las demandas vienen principalmente de la zona poniente, personas del centro y de los ejidos, de Villa Allende, Mundo Nuevo, Colorado.



“En la Olmeca tenemos gente que viene porque ya no solo hablamos de la violencia en las mujeres sino en general a la familia, atendemos a las mujeres, pero ahora también el núcleo completo. En edades hemos atendido desde pequeñas de 13 años que ya tienen hijos y hasta señoras de 70 que a veces no las agrede el esposo, sino los propios hijos”, explicó.



El año pasado cerraron con 400 casos atendidos y ahorita ya llevan más de la mitad y aún faltan varios meses para que concluya el año.