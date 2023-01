Instituto de la Mujer de Coatzacoalcos se muda de oficinas

En febrero, el Instituto Municipal de la Mujer de Coatzacoalcos se mudará a lo que ya serán sus propias instalaciones, ahora será en el Centro de la ciudad donde atienda a féminas violentadas.Las nuevas oficinas estarán ubicadas en Lerdo entre Carranza y Morelos, justo en las casas que PEMEX donó al Gobierno en la administración pasada para ser utilizadas como oficinas municipales.Aunque también Salud Pública Municipal y el DIF podrían mudarse en febrero, será acción social, una biblioteca y hasta el archivo histórico, además de un albergue quienes también tendrán oficinas en este espacio.La titular Rocío Espinosa Chévez, explicó que con esto no sólo tendrán un ahorro con el arrendamiento y pago de servicios, también el sitio será más accesible para las mujeres y con ello prestarles mejor atención."Primero Dios probablemente nos estemos mudando el siguiente mes, estamos esperando la confirmación final", dijo.En estas nuevas oficinas se pretende además tener un "cuarto de recuperación" en el que las mujeres que lleguen a pedir ayuda se sientan seguras y puedan recobrar fuerzas para los pasos siguientes."Son oficinas que están diseñando para el instituto, tendremos espacio pertinente y un cuarto de recuperación para quienes vengan fuertemente violentadas de manera física, psicológica, para atenderlas aparte de las demás mujeres y no sea un choque emocional para ellas.Que las mujeres tengan la confianza, no se sientan juzgadas, señaladas, que estén cómodas, que se bañen, se cambien, se les dará primeros auxilios.En lo que se recupera y ver su situación para llevarla a algún albergue", finalizó.Afuera del sitio, el Ayuntamiento informó a través de una lona que en este espacio se invierten cerca de 2 millones de pesos.