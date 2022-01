Instituto de las Mujeres de Orizaba sigue sin titular

La abogada del Colectivo Feminista Cihuatlahtolli, Luz Reyes, dijo que la falta de nombramiento de la titular del Instituto Municipal de las Mujeres de Orizaba evidencia la poca importancia que las autoridades le están dando al tema de la violencia contra ellas. En este momento, la oficina del Instituto se encuentra cerrada.En ese sentido, dijo que se evidencia lo poco que le importa al Ayuntamiento de Orizaba la vida de las mujeres y la violencia que ellas sufren, pues ya se dio el nombramiento de coordinadores para diferentes áreas y se desaparecieron direcciones pero no se pudo hacer el nombramiento de una titular para este Instituto."Acabamos de presenciar que el 31 de diciembre precisamente al terminar la anterior administración, hubo un feminicidio en Orizaba. Y si está cerrado ahora el Instituto Municipal de la Mujer, ¿a dónde van a acudir las víctimas de violencia para solicitar asesoría y el apoyo? No olvidemos que la violencia ocurre todos los días hacia las mujeres en todos los espacios".Añadió que tal parece que las autoridades municipales han olvidado que Orizaba es uno de los municipios que tiene Alerta de Género por violencia feminicida."Entonces es urgente que ya hubiera una responsable de este Instituto y es que deja en indefensión a las mujeres y muestra la falta de importancia que tenemos las mujeres para el Alcalde".Es de resaltar que autoridades municipales aún no tienen una propuesta para la titular de este instituto y aunque han dado a conocer que en breve se determinará, el espacio dedicado para esta dependencia municipal está cerrado.