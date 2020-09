Instituto de las Mujeres, entre falta de titular, "alta violencia" y próxima reingeniería

La encargada de despacho de la Dirección General del Instituto Veracruzano de las Mujeres (IVM), Rocío Villafuerte Martínez, aseguró que están trabajando para reestructurar a dicha dependencia y descartó que exista un mal trabajo o que exista un riesgo de que este desaparezca.



"Precisamente el pronunciamiento del señor gobernador es en ese sentido, de que lo que se trata es de mejorar las instituciones. El Instituto Veracruzano está trabajando los 365 días del año. Evidentemente como buen ingeniero que es, le apuesta a la ingeniería o a la reingeniería, ahí está la respuesta del gobierno del estado, puntualizar una mejoría en la instrumentación".



Y es que el gobernador, Cuitláhuac García Jiménez, declaró que es necesario hacer una revisión del funcionamiento del (IVM) ya que son cuestionables sus resultados.



Además, dijo los datos de feminicidios en la entidad son cifras que tiene la Fiscalía General del Estado (FGE).



"Estamos haciendo lo mejor que podemos, sin embargo, evidentemente hace falta un cambio. Lamentablemente tenemos altos índices de muerte, tenemos violencia exacerbada, violencia familiar. La estadística la tiene la fiscalía".



Informó que de las 100 llamadas mensuales que tienen en el IVM, las que son de violencia intrafamiliar, San Andrés Tuxtla, Nautla, Vega de a la Torre, son las zonas con mayor número de solicitudes.



Respecto a que no existe aún la convocatoria para tener a una titular, aseveró que no es desatención por parte de la administración estatal, sino que se está trabajando para una mejoría en las políticas públicas para atender los delitos en contra de las mujeres.



"No hay una desatención, el gobierno ha empoderado al instituto con presupuesto. El instituto está caminando. Las feministas lo que hacen, es empujar al funcionariado para que nos pongamos a trabajar y nos pongamos las pilas.



Asimismo, dio a conocer que fueron tramitados dos amparos antes de la emisión de la convocatoria, lo que ha provocado un atraso en los procesos para el lanzamiento de esta.



"La convocatoria se realizó por los consejos sociales y está en proceso de publicación, sin embargo, ya se tramitaron algunos amparos y eso enrarece el tema y provoca que se siga conforme a los lineamientos jurídicos. Algunas personas interpusieron juicios de amparo con el fin de que se les permita concursar", concluyó.