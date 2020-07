Luego de que se cancelara el programa de Revista del Instituto de Pensiones del Estado (IPE) desde marzo pasado por la contingencia sanitaria, los casi 8 mil pensionados que aún están pendientes de acreditarse ahora podrán hacerlo vía WhatsApp, vdeollamada y por Facebook.



Durante entrevista, la titular del IPE, Daniela Griego Ceballos, informó que el pasado 24 de junio el Consejo Consultivo dio por concluido el primer periodo de revista y aprobó que se continuara en el segundo periodo pero ya no de manera presencial.



“Sólo para las personas que no acreditaron en el primer periodo, alrededor de 7 mil 800 pensionados; vamos a empezar la última semana de agosto y hasta septiembre y octubre”, dijo.



La funcionaria explicó que ya afinan toda la metodología y herramientas tecnológicas que se necesitan para que todos logren pasar la revista.



“Para que no venga la gente, que no vayan a módulos, porque no estaríamos en condiciones de ponerlos”, dijo la titular del IPE.



A decir de Daniela Griego, no se le ha suspendido su pensión a nadie por no acreditar revista en el primer periodo, dado que la contingencia detuvo que se pudiera continuar con el proceso.



“Respetamos eso, sabemos las condiciones en las que están muchos de los pensionados y hemos estado reiterando que no se preocupen, si no pasaron revista en el primer periodo, no se han suspendido las pensiones; pero estamos invitando a este Segundo periodo que iniciaría en la última semana de agosto”, reiteró la funcionaria estatal.



Adelantó que la nómina ya es de más de 31 mil 700 pensionados hasta el mes de junio y no han tenido ningún problema para realizar los depósitos en tiempo y forma.



“Pero si queremos que quienes no han acreditado, lo hagan a través de la revista en esta segunda etapa por los medios no presenciales”, dijo.



Aún así, la ventanilla de revista ubicada en las oficinas del instituto han permanecido abiertas, pero ante el riesgo de contagios y por tratarse de un sector vulnerable, se otorgan estas opciones para que los pensionados no salgan de casa ni tengan que viajar a la capital del estado.



La otra modalidad es constancia médica para las personas que están enfermas y para quienes viven fuera del estado o del país, con la constancia médica o consular se acredita la revista del IPE.



En breve, dijo, se precisarán fechas y teléfonos donde se podrán comunicar para sacar sus citas para vídeo llamadas.



“El objetivo es que puedan acreditar desde su domicilio la revista, pero destacar que no hemos suspendió a nadie por la contingencia, estos nos obliga a tomar otras medidas, pero tenemos que garantizar la pensión de todos”, finalizó Daniela Griego.