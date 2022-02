Instituto de Pensiones va contra Poder Judicial por deuda millonaria

El Instituto de Pensiones del Estado (IPE) no ha logrado firmar un convenio con el Poder Judicial del Estado (PJE) para que pague la deuda que arrastra de 42 millones de pesos, por lo que está denunciado y de esta situación enterarán al Órgano de Fiscalización de Superior (ORFIS).Así lo dio a conocer la directora del IPE, Daniela Griego Ceballos, quien apuntó que han hecho lo propio para lograr obtener este recurso pendiente, sin tener respuesta positiva al respecto."Hemos hecho lo propio de parte nuestra, que es cobrar, informar al ORFIS, estamos remitiendo hoy la información al ORFIS, que nos quedó de Cuenta Pública 2021 pero también la información de los entes deudores. El PJE está denunciado", externó.Griego Ceballos reiteró que aunque ya se ha reunido con la magistrada presidenta Isabel Inés Romero Cruz, no ha habido un pago del pasivo.“La deuda es de alrededor de 42 millones de pesos de recargos por deudas que cubrió pero que no pagó el interés generado por los años de un pasivo que no cubrió; nos hemos reunido (con la Magistrada Presidenta) pero todavía no hemos podido concretar un convenio”, dijo al respecto.En cuanto a los Ayuntamientos morosos, reiteró que siguen buscando convenios con 25 administraciones municipales actuales para lograr que les pague los 200 millones de pesos de cuotas y aportaciones de trabajadores que las pasadas no pagaron.La directora del IPE enumeró que en lo que va del año se han reunido con los munícipes de Altotonga, Camerino Z. Mendoza, Acayucan, Teocelo (no tiene deuda pero debe algunos documentos), Cerro Azul, Tomatlán y Huatusco.“Hemos estado en comunicación, por un lado, con todos los Ayuntamientos porque les requerimos la nómina, la plantilla y el presupuesto 2022 y con los entes deudores, los Ayuntamientos que todavía tienen algún saldo pendiente con el IPE por concepto de cuotas y aportaciones, hemos estado requiriendo en algunos casos el pago y en otros recordando que remitan información”, abundó.Daniela Griego reconoció que ha sido difícil bajar el pasivo que tienen más Alcaldías veracruzanas, por lo que la mayoría ya están denunciadas y se interpondrán otras más por omisión de responsabilidad legal.“La mayoría está denunciado, vamos a empezar también denuncias por omisión de responsabilidad legal que es de cuotas de aportaciones y documentación, en eso estamos trabajando y vamos bien”, puntualizó.