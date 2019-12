Instituto de Salud para el Bienestar atenderá a pacientes que lleven INE

A partir del 1 de enero, los mexicanos que no cuenten con seguridad social podrán recibir atención médica y medicamentos gratuitos sin restricciones, puesto que no tendrán que afiliarse ni pagar cuotas al Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi).



A través de un comunicado, la Secretaría de Salud informó que aquellos que requieran de atención sanitaria del Insabi, solo deberán presentar su credencial del INE, la Clave Única de Registro de Población (CURP) o su acta de nacimiento para recibir los servicios públicos de salud.



“Ya no necesitarán acudir a un módulo, afiliarse y recibir una póliza; tampoco tendrán que pagar cuotas anuales para ser atendidos en las unidades médicas como ocurría anteriormente”, explicó el documento.



Agregó que los ciudadanos que cuentan con una póliza del extinto Seguro Popular, ya no necesitarán presentarla porque ese documento queda sin efectos a partir del primero de enero, toda vez que la atención se ofrecerá sin restricciones.



El artículo 77 bis 7 de la Ley General de Salud, cuya reciente modificación fue publicada en el Diario Oficial de la Federación el 29 de noviembre, precisa que para recibir la prestación gratuita de servicios de salud, medicamentos y demás insumos solo se deben reunir tres requisitos.



El primero es encontrarse en territorio nacional. Segundo, no ser derechohabiente en IMSS o ISSSTE; y el tercero, presentar la CURP, la cual se encuentra en la credencial del INE o, en su caso, llevar acta o certificado de nacimiento.



“El Insabi inicia funciones el primero de enero de 2020 como un órgano descentralizado de la Secretaría de Salud y los servicios que ofrecerá serán bajo criterios de universalidad, igualdad e inclusión”, resaltó la dependencia que dirige Jorge Alcocer Varela.