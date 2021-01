Instituto Deportivo en Xalapa en litigio por falta de regularización jurídica

El Subdirector de Activación Física y Deporte del Ayuntamiento de Xalapa, Yanga Melgarejo Ortiz, informó que actualmente se encuentra en litigio el Instituto Deportivo “Salvador Díaz Mirón”, obra manejada por la organización Antorcha Campesina, pues dijo, son espacios de los xalapeños.



El funcionario municipal señaló que dicho proyecto no está delimitado a quién pertenece, pero dijo, están a la espera de que la solución resulte a favor de todos los xalapeños.



"Hay un litigio jurídico administrativo, porque hasta donde yo tengo conocimiento el área física es del Ayuntamiento, una parte es del Ayuntamiento y una del Gobierno del Estado y todos los recursos fueron federales y se bajaron a través del Ayuntamiento", indicó.



Resaltó que, en la ciudad, existen alrededor de 8 espacios y áreas verdes que pertenecen al municipio, al estado y a la federación y muchos de estos lugares son donados por el Instituto Nacional del Suelo Sustentable (INSUS), pero les hace falta la regularización jurídica.



"INSUS dona al Ayuntamiento, hay un documento de donación, pero el Ayuntamiento no ha escriturado. Hay que hacer toda esa regularización jurídica para que se tenga la escritura, y aunque nosotros los estamos administrando todavía no tenemos la posesión jurídica. Son 8 más o menos, el Adoquín es uno de ellos", explicó.