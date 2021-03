Instituto Electoral de Guerrero valida candidatura de Félix Salgado Macedonio

La noche de este jueves, el Instituto Electoral de Guerrero validó la candidatura de Félix Salgado Macedonio para ir por la gubernatura del estado por Morena.



El pasado lunes, el dirigente nacional de Morena, Mario Delgado Carrillo, anunció que se realizarí­a una nueva encuesta para definir al candidato a gobernador de Guerrero, tras la resolución del procedimiento sancionador que comenzó la CNHJ por las denuncias contra Salgado Macedonio por violación sexual, quien está incluido en la nueva encuesta.



El aspirante externo Luis Walton dijo que para que la nueva encuesta no se trate sólo de un "engaño para legitimar" una decisión que ya tomó la dirigencia nacional, Salgado Macedonio debe renunciar a la candidatura.



"No hay garantí­a de que el aspirante impugnado vaya a renunciar a la candidatura de Morena, lo cual debiera ser el elemento de certeza más importante para todas y todos los que participamos. No hay que perder de vista que en este momento hay un candidato registrado ante el IEPC y desde ahí­ vamos a una medición incierta", dijo Walton.



En la sesión extraordinaria del Consejo General del Iepc aprobó las ocho candidaturas que participarán en la elección a gobernador el próximo junio.



En el caso de la candidatura de Félix Salgado fue aprobada por seis de siete consejeros.



Tras la aprobación de los registros, en el primer minuto del viernes, los candidatos podrán hacer campaña.



Sin embargo, en el caso de Morena arrancará campaña sin candidato por el conflicto interno en el que están por la reposición del proceso de selección que ordenó la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia del partido por las denuncias de violación contra Salgado Macedonio.



El delegado del CEN de Morena, Salomón Jara Cruz, dijo que habrá candidato hasta el 11 de marzo cuando se den a conocer los resultados de la nueva encuesta.



Sobre Salgado Macedonio, el delegado dijo que respetará los resultados y que si no le favorecen se hará a un lado.