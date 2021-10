Instituto Municipal de la Mujer de Coatzacoalcos también atiende a varones

Cinco varones que fueron violentados en sus hogares acudieron al Instituto Municipal de la Mujer en Coatzacoalcos para pedir apoyo, confirmó la titular, Nancy Paola Quirino.Expuso que se trata de hombres a quienes no se les permitía ver a sus hijos, mismos que entablaron procesos jurídicos para resolver la situación. Los casos se dieron en el mes de enero (1), mayo (2) y junio (2)."También atendemos a varones porque estamos trabajando la igualdad sustantiva y tenemos que atender de manera respetuosa a las víctimas de violencia. Los hombres también sufren de violencia y a veces la situación emocional de ellos es crítica y nosotros como profesionales los asesoramos y les comentamos y canalizamos a asociaciones para que se les brinde el apoyo", dijo.Los varones solicitaron la ayuda gracias a que han visto información en las redes sociales, aunado a las actividades presenciales realizadas en las colonias."Todo ha originado que más personas se acerquen a nosotros y nosotros los atendemos", mencionó.Tras pedir ayuda, los hombres fueron invitados continuar con los procesos jurídicos pertinentes para así lograr que haya justicia en su caso.Paola Quirino dijo que muchos hombres piensan que no habrá resultados a su favor debido a que sus agresoras son mujeres, no obstante, sí se ha logrado.