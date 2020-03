Instituto Veracruzano de Salud Mental no aplica medidas preventivas por COVID-19, señalan

Estimado psicólogo Joaquín Rosas Garcés

Director General de Al Calor Político



Por este conducto me dirijo a Usted para solicitarle, de la manera más atenta, sean el medio para hacer un llamado a las autoridades competentes, toda vez que en el Instituto Veracruzano de Salud Mental no se ha puesto en práctica ninguna medida preventiva ante la situación que se está viviendo en torno al COVID-19.



Día a día atendemos pacientes de todas las edades, en algunos casos han llegado personas con síntomas de enfermedades respiratorias, sin que se tomen las medidas de prevención correspondientes. En el Instituto no contamos con gel antibacterial, cubrebocas, desinfectantes, etcétera, es más ni siquiera hay jabón de manos en los baños, por lo que al hacer uso de los sanitarios, quien no lleva su propio jabón sólo puede lavarse las manos con agua.



La única "recomendación" que se nos ha dado por parte de la Dirección como medida preventiva para evitar el "coronavirus", es "lavarnos bien las manos".



Ante estas irregularidades y ante el temor de contagiarnos con este virus u otros que fácilmente se podrían propagar, solicitamos que se apliquen las medidas correspondientes, como el suministro de jabón de manos, gel antibacterial y la toma de temperatura al ingresar al Instituto, tanto para el personal como para los pacientes y sus familiares que a diario ingresan.



Agradezco de antemano su fina atención.