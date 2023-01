Institutos Municipales de las Mujer quedan a deber: Activista

A un año de iniciadas las administraciones en los ayuntamientos, los institutos municipales de las mujeres han dejado mucho que desear, consideró la integrante de Marea Verde Altas Montañas, Luz María Reyes Huerta."Siempre que empieza una administración tenemos la esperanza de que mejoren, pero a un año de trabajo vemos desgraciadamente la misma dinámica en todos los ayuntamientos, ponen a gente al frente de los institutos que no tiene la capacitación ni el perfil".A eso se la agrega que no hay los presupuestos que se requieren, porque los alcaldes se niegan a invertir en este rubro el cual es indispensable."Lo limitan mucho y ponen personas en el instituto sólo de aparador porque realmente en la práctica muy pocos institutos realmente atienden a las mujeres que enfrentan violencia y esto desgraciadamente se ve reflejado en las cifras de feminicidios, agresiones".Insistió que la violencia contra las mujeres no disminuye, los feminicidios tampoco, otras problemáticas como la desaparición de féminas están presentes."Esto va a cambiar cuando todos los niveles de gobierno realmente se pongan las pilas y cuando efectivamente lleguen los recursos donde tienen que llegar para una verdadera atención con calidad y calidez hacia las mujeres".Añadió que se espera que ya después de este año en realidad atiendan estos problemas, pues ya fueron 12 meses de aprendizaje y deben laborar correctamente."Tenemos que decir que la gente al frente de los institutos realmente no tiene el perfil y pues es muy aventurado que en un año pudieran haber tenido la capacitación adecuada, pero va más allá, pues se requiere de empatía para entender las situaciones que las mujeres viven. Nos quedan mucho a deber los institutos municipales de las mujeres".